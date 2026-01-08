Группа застрявших в Йемене россиян улетела в Саудовскую Аравию

Первая группа россиян, которая не могла выбраться с йеменского острова Сокотра из-за приостановки авиасообщения, покинула страну и направляется в Саудовскую Аравию, сообщило посольство России в Йемене.

4 января посольство заявляло, что в адрес дипмиссии поступило большое количество обращений от россиян, которые «вопреки неоднократным рекомендациям МИД прибыли на остров Сокотра с туристическими целями». Через два дня посольство опубликовало памятку для пассажиров рейса, запланированного на 7 января. В ней было указано, что стоимость билета составляет $700 (56,3 тыс. руб.).

Рейс с острова Сокотра в Джидду выполнили «Йеменские авиалинии». Еще два рейса запланированы на 8 и 9 января.

Аэропорт на Сокотре закрыт из-за столкновений Южного переходного совета, который поддерживают ОАЭ, и войск на стороне главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими. «РИА Новости» писало, что на йеменском острове застряли более 300 иностранных туристов.