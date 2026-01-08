Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после удара по нефтебазе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал фейком сообщения о том, что после удара по нефтебазе в Старом Осколе произошло загрязнение воздуха.

«Даже в сегодняшний праздничный день — Светлое Рождество Христово — враг в соцсетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха из-за атаки на нефтебазу в Старом Осколе»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он также призвал местных жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее губернатор сообщал, что в Старооскольском округе из-за удара БПЛА загорелись несколько резервуаров на территории нефтебазы.