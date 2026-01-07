В Подмосковье восемь человек отравились кониной

В Раменском округе Подмосковья восемь человек, в числе которых четверо несовершеннолетних, отравились кониной, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В Минздраве Подмосковья рассказали РБК, что у всех пострадавших выявлен ботулизм.

«Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести, одного как тяжелое, еще одного ближе к удовлетворительному»,— уточнило ведомство. Там добавили, что госпитализированы семь человек.

Как передает РЕН ТВ, пострадали члены двух семей. Они купили конину в Костроме, 4 января приготовили мясо во фритюре. Позднее всем, кто попробовал деликатес, стало плохо. По информации телеканала, один из пострадавших отказался от госпитализации, но в скором времени его экстренно доставили в больницу. Еще один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

После сообщений СМИ управление Роспотребнадзора по Подмосковью сообщило о начале эпидемиологического расследования из-за «случаев подозрения на ботулизм». Сотрудники службы для проведения анализа взяли у заболевших биоматериал и пробы пищевой продукции.