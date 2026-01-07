В Волгоградской области сбитый БПЛА повредил два частных дома

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА 7 января повреждены два частных дома в поселке Ильевка Калачевского района. Об этом сообщает администрация региона.

Фото: ИА Общественное мнение

«Пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба», — прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 над территорией Волгоградской области сбит один БПЛА.

