Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгоградской области сбитый БПЛА повредил два частных дома

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА 7 января повреждены два частных дома в поселке Ильевка Калачевского района. Об этом сообщает администрация региона.

В Волгоградской области БПЛА повредил частные дома

В Волгоградской области БПЛА повредил частные дома

Фото: ИА Общественное мнение

В Волгоградской области БПЛА повредил частные дома

Фото: ИА Общественное мнение

«Пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба», — прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 над территорией Волгоградской области сбит один БПЛА.

Ольга Симонова