В Волгоградской области сбитый БПЛА повредил два частных дома
В Волгоградской области в результате атаки БПЛА 7 января повреждены два частных дома в поселке Ильевка Калачевского района. Об этом сообщает администрация региона.
Фото: ИА Общественное мнение
«Пострадавших нет. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба», — прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 над территорией Волгоградской области сбит один БПЛА.