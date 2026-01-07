Аэропорт Волгограда приостановил работу третий раз за день

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. С начала суток аэропорт приостанавливает работу в третий раз.

Как сообщал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, вечером 7 января силы ПВО сбили беспилотники над территорией региона. В результате налета повреждены два частных дома в поселке Ильевка.

В течение дня работу также приостанавливали аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика, Владикавказа, Грозного, Магаса.