В Магнитогорске полиция изъяла более 5 тыс. штук незаконной пиротехники

Полиция Магнитогорска проверила более 150 торговых точек, продающих пиротехнику. В результате рейда правоохранители изъяли свыше 5 тыс. единиц незаконных пиротехнических изделий, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По данным полиции, пиротехника не имела сопроводительной документации и не соответствовала требованиям безопасности. За выявленные нарушения сотрудники МВД составили девять административных протоколов.

С продавцами также провели разъяснительные беседы о запрете реализации пиротехники несовершеннолетним.