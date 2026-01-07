В Ярославской области восстанавливают электроснабжение после снегопада

В трех округах Ярославской области ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Нарушения, вызванные снегопадом и сильным ветром, фиксируют в Рыбинском, Даниловском и Пошехонском округах, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго».

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

Для ликвидации последствий аварий задействованы 27 бригад «Ярэнерго», в составе которых 92 специалиста и 32 единицы спецтехники. Энергетики работают в режиме повышенной готовности, в пострадавшие районы направлены бригады из соседних округов.

В пресс-службе подчеркнули, что восстановительные работы продолжатся до полного восстановления электроснабжения.

Алла Чижова