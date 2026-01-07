В Свердловской области в ДТП погибли двое, пострадал ребенок

В аварии на дороге Ачит — Месягутово погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла на 55 км автодороги, автомобиль «Лада» столкнулся с автомобилем Kia. Двое человек погибли, еще двоих, в том числе несовершеннолетнего, доставили в больницу.

На месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Проводят расследование происшествия.

В Госавтоинспекции напомнили быть постоянно внимательными за рулем. Особую осторожность нужно проявлять в темноте и на загородных трассах.

Анна Капустина