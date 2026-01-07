Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спасибо, Брижит!

Сен-Тропе проводил Брижит Бардо

Сегодня в Сен-Тропе проводили на Морское кладбище Брижит Бардо — «дочь и мать» маленького городка. Актриса, певица, писательница, защитница животных, королева красоты 1960-х и седая кассандра 2000-х еще при жизни отказалась от надгробных государственных почестей. Тем спокойнее и трогательнее, без казенных речей, прошли сегодняшние похороны — не в Париже, заваленном сегодня снегом по щиколотку, а в солнечном желто-розовом Сен-Тропе. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Цветы и фотографии у могилы Брижит Бардо на Морском кладбище

Цветы и фотографии у могилы Брижит Бардо на Морском кладбище

Фото: Manon Cruz / Reuters

Цветы и фотографии у могилы Брижит Бардо на Морском кладбище

Фото: Manon Cruz / Reuters

Повсюду в городе плакаты «Спасибо, Брижит!» и знаменитая фотография актрисы, держащей в руках маленького детеныша тюленя. Есть за что благодарить, есть почему пожимать плечами. Фильм «И Бог создал женщину» создал славу Брижит Бардо и славу Сен-Тропе. И девушке, и деревушке это принесло и успех, и мучения.

Одна до самой смерти тащила ярмо «самой сексуальной актрисы Франции» — куда бы она ни пошла, за ней тянулись папарацци. Другая превратилась из рыбацкого городка в модный курорт, где местные могли перевести дух только в мертвый сезон. Зато Бардо не покинула город, где жили и похоронены ее родители и родители ее родителей, где она проводила счастливые школьные каникулы. Она купила здесь дом — свою «избушку» La Madrague, которую прославила песней «Мадраг», и никогда не относилась к своим соседям свысока, даже ругалась и, бывало, судилась с ними по-домашнему.

Церемония прощания с Брижит Бардо

Церемония прощания с Брижит Бардо

Фото: Philippe Magoni / AP

Церемония прощания с Брижит Бардо

Фото: Philippe Magoni / AP

Прощание сегодня состоялось в церкви Нотр-Дам-де-л`Ассомпсьон, а затем прошли похороны на Морском кладбище, высоко над Средиземным морем. Так решили она сама и Фонд Брижит Бардо, давно уже ставший главным делом ее жизни. Вход в церковь был строго по приглашениям, а для всех остальных установили экраны в порту и на площади Лис. После частной церемонии родные и город предложили всем желающим встретиться на Pre des Pecheurs — зеленом склоне между городком и кладбищем.

Еще вчера Франция спорила, нужны ли Бардо государственные почести, минута молчания всей страны и президентская чета в первом ряду. Правые и крайне правые, для которых она в последние годы стала своим человеком, требовали провожать ее как народную героиню. «Марианну нужно чтить»,— говорили они, напоминая, что она была выбрана представлять республику на бюстах Марианны во французских мэриях. Левые же вспоминали другие страницы ее биографии — критику мигрантов и ислама во Франции, приговоры за расистские высказывания, симпатии к самым одиозным политическим фигурам. Главный социалист Оливье Фор, «отдав должное культовой актрисе», отметил, что «национальные почести воздаются за исключительные заслуги перед нацией», а вот Брижит Бардо, по его словам, «повернулась спиной к республиканским ценностям». Как посмотреть, спина Брижит Бардо ничуть не хуже ее фасада.

Но все решила сама актриса. Она недолюбливала Эмманюэля Макрона, считая, что он мог бы быть неплохим актером, но стал никудышным президентом. От своего мнения не отказалась и перед смертью. Ни сам Эмманюэль, ни ее тезка Брижит Макрон приглашения не получили, ограничившись мемориальным венком, одним среди прочих. Надо сказать, что Бардо редко жаловала президентов, делая исключения разве что для де Голля и Жискар д`Эстена, пусть де Голль и говорил, что она обогатила Францию больше, чем заводы Renault, а Франсуа Миттеран вручил ей орден Почетного легиона. За орденом она так и не пошла — слишком много чести.

Фото: Philippe Magoni / AP

Фото: Philippe Magoni / AP

С одной стороны, фигура не национального, а прямо-таки межпланетного масштаба, икона кино и моды, чей соблазнительный силуэт стал частью французского культурного пейзажа XX века. С другой — стареющая женщина, которая долгие десятилетия демонстративно отдалялась от людей, выбирая собак, кошек, лошадей и бесконечные судебные баталии за их права.

Она ушла из кино, не дожидаясь старости, просто потому, что больше не хотела. И прожила еще полвека, как будто в другой реальности: с проклятиями президентам, с фермой для больных зверюшек, с неутомимой войной за животных и с полной готовностью ссориться со всем миром подряд. В последние годы она выглядела уже не сказочной принцессой, а косматой колдуньей, в чертах которой лишь угадывались черты ее Жюльетты, Люси, Бабетты, Доминик, Жиль, Камиллы, Фелиции — всех, кого она успела сыграть до 1973 года, когда объявила, что бросает съемки.

Она была не из тех современных красавиц, которые хранят свою красоту в холодильнике до последних дней. Смерть была ей не к лицу, но она не обращала на это внимания. В Сен-Тропе ее знали не как богиню, а как соседку, идущую босиком на рынок за едой для питомцев,— разительный контраст со звездами, приезжавшими в город шуметь и купаться в шампанском.

О жизни и карьере Брижит Бардо

На время похорон население городка увеличилось втрое. Провожать ее приехали отовсюду, запасы цветов были выкуплены на год вперед. Половина Сен-Тропе была перекрыта для любопытных. В церковь Нотр-Дам-де-л`Ассомпсьон пускали только по приглашениям. Горожане и приезжие аплодировали большому белому мерседесу с гробом, пробиравшемуся по узким улочкам под контролем жандармов — тех самых, местных жандармов из Сен-Тропе.

Огромные экраны установили в порту и на площади Лис — на них транслировали службу, которую вел местный священник. Гроб из плетеного ротанга с пышными цветами на крышке, удивительно напоминавший пирожное с кремом, внесли под музыку и установили у алтаря. Его встречал единственный сын Бардо Николя-Жак Шарье, приехавший из Осло вместе с ее внучками и правнучками. При жизни отношения были скверными, сын многого не мог простить матери, которая родила и бросила его в отвращении к самому процессу. То, что сегодня назвали бы послеродовой депрессией, тогда считалось непростительным грехом. Но в последние годы они все-таки начали находить общий язык.

Кто же был на похоронах и, таким образом, пришел, согласно желанию Бардо, к ней в последние гости? В Нотр-Дам-де-л`Ассомпсьон присутствовали сын Жан-Поля Бельмондо Поль, Марин Ле Пен, Николя Дюпон-Эньян, единственная из правительства министр по делам равенства женщин и мужчин Орор Берже, Мирей Матье, Венсан Никло, Рафаэль Мезраи, Чико Бучикхи из Gipsy Kings, а также защитник китов и тюремный сиделец «экотеррорист» Пол Уотсон. И конечно, все сотрудники и единомышленники Фонда Брижит Бардо, который она содержала на свои гонорары, аукционные продажи драгоценностей и памятных вещей, а также деньги, полученные от многочисленных судебных процессов, которых в ее жизни было даже слишком много.

В церкви, случай невиданный, священник у алтаря, отец Жан-Поль Гуарен, попросил присутствующих выключить телефоны в память о женщине, которую бесконечно травили репортеры. В честь любимой актрисы и обожаемой женщины Мирей Матье исполнила «Panis Angelicus», пообещав, что хлеб ангелов станет хлебом для человечества; вслед за ней тенор Венсан Никло спел «Ave Maria». В остальном же служба шла привычно, как шла бы для любого уважаемого в городе человека, хотя и была неожиданно прервана сиренами. По средам во Франции проверяют систему тревоги, и для Брижит Бардо исключений не сделали.

Затем гроб вынесли и снова поместили в белый мерседесовский катафалк, который под гитары давних друзей актрисы Gipsy Kings направился к закрытому сегодня от публики Морскому кладбищу. При ярком свете над ступенями церкви провожающие открыли большие черные зонты — не от солнца, а от дронов и телеобъективов фотографов, чтобы не украли последние мгновения земного пути той, кто столько от них страдал.

Алексей Тарханов

«Я шлюха не больше и не меньше, чем любая другая женщина»

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в семье бизнесмена из Лотарингии Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Под влиянием матери Бардо вместе с младшей сестрой Мари-Жанной (Мижану) с детства занималась танцами. Девушка даже поступила в Национальную Академию танца, где училась три года

Фото: AP

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

В 1949 году пятнадцатилетняя Брижит Бардо участвовала в показе мод по приглашению знакомого матери; в этом же году снялась для журнала Jardin des Modes («Сад Моды»). В 1950 году Бардо появилась на обложке журнала Elle и была замечена начинающим режиссером Роже Вадимом
Фотография Вальтера Карона «Брижит Бардо, танцующая на крышах Парижа» (1952 год)

Фото: Коммерсантъ / Вальтер Корон  /  купить фото

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

В 1949 году снялась для обложки майского номера журнала Elle. За эту съемку она получила 50 фунтов стерлингов, а на подписях к фото были лишь ее инициалы B.B.

Фото: Elle Archive

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

В возрасте 18 лет Брижит Бардо впервые снялась в кино в фильме «Нормандская дыра» (кадр на фото) и в тот же год вышла замуж за режиссера Роже Вадима. С 1952 по 1956 год молодая актриса снялась в 17 фильмах (в основном в лирических комедиях и мелодрамах), а также играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок». В 1953 году Бардо посетила Каннский кинофестиваль и начала набирать популярность
На фото: обложка журнала Elle с Брижит Бордо, 1950 год

Фото: Cite Films

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Брижит Бардо работала с такими известными режиссерами, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. Она снялась в картинах «Бабетта идет на войну» (позднее станет популярной прическа «бабетта» как у героини Бардо в фильме), «Истина», «Презрение», «Вива Мария!», «Ромовый бульвар»

Фото: AP

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Всемирную известность Брижит Бардо принес фильм «И Бог создал женщину» (1956 год, кадр на фото) — режиссерский дебют Роже Вадима. Бардо сыграла главную роль — Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. В консервативной Европе фильм шокировал зрителей: он получил массу негативных откликов и был осужден католической церковью из-за вызывающего поведения героини и сцен, в которых актриса появляется обнаженной и танцует на столе

Фото: Cocinor

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

В 1960-е годы Брижит Бардо продолжала играть женщин-вамп. В 1963 году актриса могла стать главной (и единственной) героиней фильма начинающего режиссера Энди Уорхола в его «анти-фильме» «Спи» продолжительностью 321 минуту. Но роль была отдана любовнику режиссера Джону Джорно

Фото: AP

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

«Если бы каждый из нас должен был убить собственными руками животное, которое пойдет в пищу, то миллионы стали бы вегетарианцами!»
Известно, что однажды Брижит Бардо кастрировала соседского осла, когда, присматривая за ним, увидела, что он «пристает» к ее кобыле. В результате в 1989 году владелец осла подал на актрису в суд

Фото: AP

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

В 1950-х—1960-х годах Брижит Бардо была для Европы таким же секс-символом, как Мэрилин Монро — для США
На фото: кадр из фильма «Истина»

Фото: Cocinor

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

За свою карьеру в кино Брижит Бардо снялась в более чем 50 фильмах. Среди ее партнеров в кино — Ален Делон («Знаменитые любовные истории», «Три шага в бреду»), Жан Габен («В случае несчастья»), Шон Коннери («Шалако»), Жан Марэ («Будущие звезды», «Любовь в Версале»), Клаудия Кардинале («Нефтедобытчицы»), Анни Жирардо («Послушницы»), Марчелло Мастроянни («Частная жизнь»)

Фото: AP / Wehrle

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия, Брижит Бардо объявила о завершении кинематографической карьеры и посвятила свою жизнь борьбе за благополучие животных
На фото: кадр из фильма «В случае несчастья»

Фото: CEI Incom

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

В 1986 году Брижит Бардо открыла фонд своего имени для благополучия и защиты животных (англ. Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals). Актриса стала вегетарианкой и заработала 3 млн франков, продавая на аукционе драгоценности и личные вещи, чтобы поддержать свой фонд

Фото: AP / Walter Attenni

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It's Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I'm Going To Kill Myself)

Известно, что Брижит Бардо была идеалом красоты для молодого Джона Леннона. Как символ 1950-х годов, имя актрисы упоминается во многих песнях, включая хиты групп The Who (It’s Not Enough) и Red Hot Chili Peppers (Warlocks), певцов Боба Дилана (I Shall Be Free) и Элтона Джона (I Think I’m Going To Kill Myself)

Фото: AP

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д'Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Брижит Бардо была замужем четыре раза: за режиссером Роже Вадимом, актером Жаком Шарье, немецким миллионером Гунтером Заксом и политиком Бернаром д’Ормалем. В браке с Жаком Шарье в 1960 году актриса родила сына Николя (на фото). После их развода ребенок был отдан на воспитание в семью Шарье

Фото: AP

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

«Неужели вы думаете, что когда ночью лежишь в постели одна, то мысль о том, что тебя любит полмира, может тебя утешить? Полмира — это ничто»
На фото: кадр из фильма «Презрение»

Фото: Les Films Concordia

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

С 1990-х годов Брижит Бардо неоднократно выступала с критикой иммигрантов и ислама во Франции, гомосексуализма и межрасовых браков, в результате чего пять раз была осуждена «за разжигание межнациональной розни». Например, в 1997 году актрису оштрафовали за комментарии, выпущенные в газете «Le Figaro», а в 1998 осудили за заявление о растущем количестве мечетей во Франции. В 2008 году прокурор заявил, что устал предъявлять обвинения Брижит Бардо из-за расовой неприязни

Фото: AP / Jacques Collet

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д'Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Брижит Бардо поддерживала президента Шарля де Голля в 1960-х годах. Ее четвертый муж Бернар д’Ормаль был советником праворадикальной партии «Национальный Фронт». Вопреки распространенному мнению, что Бардо поддерживает программу политиков националистических взглядов, актриса всегда заявляла, что аполитична, и подчеркивала, что не состоит ни в какой политической партии
На фото: с еврокомиссаром по защите окружающей среды Ставросом Димасом в 2006 году

Фото: Reuters

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

«Я ни о чем в своей жизни не жалею. У зрелых женщин не может быть сожалений, потому что зрелость именно тогда и приходит, когда жизнь тебя уже всему научила»
На вопрос корреспондента французской газеты Sud Ouest о том, как актриса будет праздновать 90-летний юбилей, Бардо ответила, что для нее все дни одинаковы, а также что хотела бы снова быть двадцатилетней

Фото: AP / Jacques Brinon

