СКР опубликовал видео осмотра места падения вертолета в Пермском крае

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР разместило в своем телеграм-канале видео с осмотром места происшествия на территории курорта Ашатли-парк, где упал вертолет и погибли люди.

Частный двухместный вертолет Robinson R44 Raven потерпел крушение сегодня днем при посадке на территории курорта «Ашатли-парк». В результате происшествия погибли двое человек — пермский бизнесмен, учредитель ООО «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и сотрудник его компании Эльмир Коняков.