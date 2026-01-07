В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и области. Как сообщается на сайте центра, неблагоприятная погода начнется к вечеру 8 января.

В столице с 18:00 8 января до 21:00 мск 9 января ожидаются сильный снег, местами — метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение начнет действовать с 15:00 мск 8 января.

Температура воздуха в Москве составит от –4 до –6 °С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, скоростью 4–9 м/с.