Остров геополитического интереса

США обсуждают варианты приобретения Гренландии и не исключают военное вмешательство. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт. С начала второго срока Дональд Трамп неоднократно повторял, что Вашингтон нуждается в острове из соображений безопасности. В марте вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Дания, которая контролирует остров, плохо справилась со своей работой по отношению к народу Гренландии. Дискуссии на этот счет возобновились вскоре после операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро. В Гренландии находятся залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство включило в список критически важных для экономики и армии.

Впрочем, отношения США и Дании были продуктивными, и военное вмешательство кажется излишним, отмечает профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский: «Пока все идет на уровне разговоров. Высказываются разные мнения, предложения и, конечно, угрозы. Они имеют смысл сделать Европу, Данию в частности, более покладистыми в последующих актах давления. Что касается, возможной военной операции, в это не очень верится. В Гренландии уже есть военная база Соединенных Штатов. Они могут там увеличить численность, это тоже будет каким-то сигналом для Европы. Но, в конечном счете, администрация Трампа будет пытаться договориться.

Какие конкретно уступки ждут США от Дании? Они же объявили свой резон — обеспечивать безопасность, поскольку считают, что там постоянно курсируют российские и китайские подводные лодки. Но это еще как-то надо аргументировать, доказать, чтобы предъявить Европе, Дании, мол, смотрите, только мы можем обеспечить эту безопасность. Тогда, может быть, это каким-то образом продвинет будущую вероятную сделку. В Гренландии есть еще и полезные ископаемые, которые важны для Соединенных Штатов. Еще есть один аспект — противостояние с Россией в Арктическом регионе».

Накануне Марко Рубио уведомил членов Конгресса, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии, писала The Wall Street Journal. Впрочем, Дания уже дважды отвергала предложение. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен заявила, что возможный переход острова к Соединенным Штатам приведет к распаду НАТО. При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро рассказал СМИ, что повторение ситуации в Венесуэле в Гренландии невозможно, в этом его заверил сам госсекретарь США. Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев полагает, что Соединенные Штаты могут получить контроль над Гренландией другим путем и не прибегать ни к покупке, ни к военному вмешательству: «Вспомните XIX век, когда США активно покупали разные территории, ту же Аляску у Российской империи. Но достаточно давно это не практикуется. И не думаю, что это как-то можно Дании навязать. И то, что это происходит внутри НАТО, конечно, разрывает все шаблоны.

Но есть вариант: американцы могут, скажем так, помочь местному гренландскому населению реализовать свое право на самоопределение. И они могут заявить о своей независимости, США окажут им политическую поддержку. Тогда Гренландия объявит себя независимым государством. А дальше уже будет их суверенное право соединяться с Соединенными Штатами в той или иной форме ассоциации или нет. Может быть задействована демократическая процедура — голосование, референдум, решение парламента. Тогда Данию просто поставят перед фактом.

Я думаю, что тематика российских и китайских военных кораблей скорее здесь притянута. Возможно, у Трампа, помимо пиара, есть еще такие соображения, как контроль территориальных вод, поскольку, если этот остров будет в конечном итоге частью Соединенных Штатов Америки, они смогут заявить свои права на 20-мильную зону. Хотя американцы не подписывали Конвенцию ООН по морскому праву, не присоединялись к ней, тем не менее есть особая экономическая зона, и там уже и 200 миль, и так далее. У американцев появляются с точки зрения международного права формальные основания на то, чтобы претендовать на разработку полезных ископаемых на шельфе и непосредственно контролировать силами пограничников и военных территориальные воды».

Лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании выступают против посягательств США на Гренландию. По их словам, Арктика остается ключевой опорой европейской и трансатлантической безопасности.

Анжела Гаплевская