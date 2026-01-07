Четыре человека погибло на дорогах Вологодской области 7 января

В Вологодской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия. В авариях на трассах региона 7 января погибло четыре человека, сообщил губернатор субъекта Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Автомобилисты вынуждены следовать по дорогам в метель, при ветре и гололеде. Видимость снизилась до 50 метров. Господин Филимонов сообщил о гибели четырех человек за три часа (пост был опубликован в Telegram-канале в 15:26). Аварии произошли на автодороге Воскресенское — Иванов Бор — Кириллов и на А-114.

Губернатор Вологодской области призвал водителей соблюдать правила ПДД и скоростной режим. Он также посоветовал им быть внимательными при движении на перекрестках и рядом с пешеходными переходами, не отвлекаться на мобильный телефон в дороге.

Татьяна Титаева