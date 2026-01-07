Гибель двух тамбовских рыбаков проверяет региональный следком

В Токаревском округе Тамбовской области начата процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин во время зимней рыбалки. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Фото: СУ СК РФ по Тамбовской области

По данным ведомства, 4 января этого года в палатке на берегу водоема были обнаружены тела мужчин 37 и 40 лет без внешних признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что причиной гибели стало отравление угарным газом — мужчины использовали газовую горелку для обогрева.

Для установления всех обстоятельств произошедшего Уваровский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Анна Швечикова