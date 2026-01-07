Появилось видео крушения вертолета в Пермском крае

Уральская транспортная прокуратура публикует видео крушения вертолета на территории курорта Ашатли в Бардымском округе Пермского края.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Частный двухместный вертолет Robinson R44 Raven потерпел крушение сегодня днем при посадке на территории курорта «Ашатли-парк». В результате происшествия погибли двое человек — пермский бизнесмен, учредитель ООО «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и сотрудник его компании Эльмир Коняков.