СКР устанавливает причины крушения вертолета в Пермском крае

В Пермском крае следователями СК на транспорте устанавливаются обстоятельства гибели людей при крушении вертолета. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СК России Фото: Центральное МСУТ СК России

Предварительно установлено, что частный двухместный вертолет потерпел крушение сегодня днем при посадке на территории курорта «Ашатли-парк» в Бардымском округе. В результате происшествия погибли двое человек. На месте работают следователи Центрального МСУТ СК России, производится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины крушения вертолета.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, в результате крушения погибли пермский бизнесмен Ильяс Гимадутдинов и сотрудник его компании Эльмир Коняков.