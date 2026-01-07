Times: США перебросили в Британию транспортные самолеты и боевые вертолеты

Соединенные Штаты направили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиационные базы в Великобритании, сообщает газета The Times.

По данным издания, на борту самолетов Globemaster могли находиться до пяти вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, применяемые при проведении специальных операций.

Отмечается, что указанные авиабазы используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США.