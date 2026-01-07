Прикамский курорт, на котором разбился частный вертолет, временно закрылся

Горнолыжный комплекс «Ашатли-парк», на территории которого сегодня потерпел катастрофу частный вертолет, временно прекратил работу. «Друзья, приносим искренние извинения! На данный момент горнолыжный комплекс временно закрыт», — сообщается на странице курорта в соцсети. Закрытие курорта связано с работой МЧС и правоохранительных органов.

Частный двухместный вертолет Robinson упал сегодня днем на территории курорта. По данным телеграм-канала 112, вертолет принадлежал ООО «Таттранском» и выполнял несанкционированный полет

По данным краевого ГУ МЧС, погибли два человека. СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку.