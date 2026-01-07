Почетному гражданину Оренбурга Василию Рубану исполнилось 100 лет

Сегодня, 7 января, свой день рождения отмечает почетный гражданин Оренбурга Василий Рубан, сообщили в администрации города.

Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Рубан родился в 1926 году. В декабре 1944 года стал трактористом батальона аэродромного обслуживания, который входил в состав действующей армии. Продолжил службу в 145 гвардейско-истребительном авиационном полку планшетистом радиолокационных станций. С 1945 года служил старшим радиотелеграфистом в Риге. Позже отучился в танковом училище и служил в танково-самоходном полку заряжающим командиром орудия. Закончил службу в 1952 году. Работал в организации «Сантехмонтаж». Общий трудовой стаж Василия Рубана составляет 47 лет.

Награжден медалью «За Победу над Германией» и юбилейными медалями со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 30 апреля 2025 года Василию Рубану присвоено звание почетного гражданина Оренбурга.

Сабрина Самедова