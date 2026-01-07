Санкции связали с облигациями

Павел Дуров заявил, что Telegram не зависит от российского капитала. Так бизнесмен отреагировал на публикацию Financial Times. В ней утверждалось, что облигации компании на сумму в $500 млн оказались заблокированы из-за санкций против России. В мае 2025 года Telegram привлек $1,7 млрд за счет продажи ценных бумаг. Часть из них оказалась недоступна для выкупа, так как находится в подсанкционном Национальном расчетном депозитарии, пишет газета.

Telegram все же может выполнить обязательства перед держателями облигаций, считает эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «Чисто технически НРД как обычный депозитарий может принять на хранение любые эмиссионные бумаги. Не по щелчку пальцев, но это и не чудо. НРД находится под санкциями для Запада. Но россияне могут купить любые бумаги, находящиеся в депозитарии, просто зайдя на биржу через терминал, и никаких проблем. Открывается дружественная структура нерезидента в нейтральной стране, заводится в НРД и на нее выкупается все что угодно — да пожалуйста. Вопрос другой: источник финансирования или американское правительство спросят: "А что это такое происходит? "

Удивительно, что такое издание, как Financial Times, задается вопросом, как Telegram может выкупить свои облигации. Очень просто: переведя деньги, например, рубли, получить их через китайские юани и выкупив здесь, но внутри НРД. Соответственно, выполнять свои обязательства по своим облигациям Telegram тоже может. Вопрос решаемый.

Думаю, что это часть какой-то информационной кампании и она не может рассматриваться как отдельная ценная информация. Возможно, это просто вопрос давления на кого-то или способ объяснить, почему мы не платим по облигациям.

Еще одна гипотеза: Дурову дают понять, мол, мы знаем, что ты связан с Россией, и за это можно получить какие-то проблемы. А тех, кто не соблюдает американское законодательство, могут доставить вертолетом из любой точки мира».

Дуров утверждает, что в последнем размещении российские инвесторы вообще не участвовали. А облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены. То, что сейчас в НРД находятся бумаги компании на полмиллиарда долларов, весьма сомнительно, считает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров: «Telegram — это международная компания, которая выпускает облигации по международному праву. Тем не менее в цепочке хранения эти бумаги могут лежать в самых разных юрисдикциях, и в том числе какие-то бумаги могли оказаться и в контуре НРД. Я очень сомневаюсь, что это действительно настолько большой объем, и что речь может идти о $500 млн. Все-таки большая часть инвесторов в такие бумаги — это международные инвесторы. Даже если мы говорим про российские деньги, которые могли заходить в это размещение, то в основном это совершалось через какие-то цепочки, не напрямую из НРД. Соответственно, хранение и конечный депозитарий должен быть в других юрисдикциях. Более того, последнее размещение скорее вообще в НРД оказаться не могло. Депозитарий уже давно находится под санкциями, и никто в здравом уме, конечно, $500 млн туда бы не заводил.

На мой взгляд, большой зависимости от России у Telegram уже нет. Действительно, исторически достаточно большая часть инвесторов была связана с Россией, и в первые раунды финансирования привлекались деньги крупного российского капитала. Но по последним действиям и выпускам мы видим, что все больше международных инвесторов понимает ценность этой платформы. И, на мой взгляд, сейчас ничто не мешает Telegram полностью отрезать российское финансирование.

Другой вопрос, что у самих россиян есть большая любовь к Telegram и как следствие желание туда инвестировать. И, конечно, многие наши брокеры придумывают, как это сделать».

Павел Дуров также добавил, что держатели облигаций — это не акционеры, и они не могут влиять на решения компании. Единственным акционером Telegram Дуров назвал себя.

