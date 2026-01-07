В Бардымском округе упал вертолет Robinson

По предварительным данным, катастрофу в Бардымском округе потерпел частный двухместный вертолет Robinson. По данным телеграм-канала 112, вертолет принадлежал ООО «Таттранском».

Как ранее сообщило краевое ГУ МЧС, при падении самолета погибли два человека. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», заявки или уведомления на совершение соответствующего полета в региональный центр организации воздушного движения якобы не поступало.

По факту гибели людей в катастрофе СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку.