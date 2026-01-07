В Оренбургской области суд арестовал обвиняемого в убийстве малолетнего

В Бузулуке Оренбургской области суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве ребенка, сообщили в прокуратуре региона.

По данным областного следственного управления СКР, ночью 6 января 21-летний молодой человек, находясь в своей квартире на ул. Гая в Бузулуке, «применил насилие к ребенку, а затем, опустив его в ванну с водой, удерживал малолетнего до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни».

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 6 марта 2026 года.

Сабрина Самедова