«Фонтан Треви теперь требует монеток»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как римская администрация нашла способ ограничивать одновременное пребывание большого количества туристов у места притяжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В Риме вводят плату за посещение одной из главных своих достопримечательностей. С 7 января каждому гостю придется заплатить €2, чтобы подойти поближе к фонтану Треви, рассмотреть детали и сделать фото. Жители Рима при этом смогут проводить время у фонтана бесплатно. Так городская администрация рассчитывает эффективнее справляться со столпотворением.

До этого власти пытались распределить потоки и ограничивать одновременное пребывание большого количества туристов у места притяжения, но это не сработало. Новый сбор, по оценкам властей, позволит городу неплохо заработать. Фонтан Треви принесет дополнительно до €20 млн в год. Эти средства планируют направить на реставрацию самого объекта и других памятников архитектуры.

Кстати, Треви и раньше приносил деньги. Примерно €1,5 млн в год местные коммунальные службы собирали со дна фонтана в виде монеток. По традиции, посетители встают к нему спиной и бросают монету через левое плечо, загадав желание. Собранные таким образом деньги традиционно передают благотворительной организации Caritas, которая помогает людям без крова получить питание и одежду. Структура поддерживает работу столовых и социальных супермаркетов, а еще помогает людям в трудоустройстве и организует помощь пациентам с болезнью Альцгеймера.

Яна Лубнина