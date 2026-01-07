На ремонт трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск выделят 1 млрд рублей

Более 1 млрд руб. направят на ремонт и обновление участков автомобильной дороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Средства пойдут на капитальный ремонт и устройство слоев износа на отрезке с 63-го по 108-ой километр. Также обновят покрытие на соседних отрезках трассы, включая подъезд к Самаре. Завершить работы планируется до 30 сентября 2027 года.

Заказчиком работ выступает Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета.

Анна Кайдалова