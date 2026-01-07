Назван самый популярный фильм в Ярославской области в 2025 году

По итогам 2025 года самым популярным фильмом в кинотеатрах Ярославской области стала картина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», вышедшая в прокат 1 января. На фильм сходили почти 80 тыс. зрителей, сборы в регионе составили 33 млн руб., следует из данных Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Фото: Централ Партнершип

На втором месте по популярности и объему сборов — «Финист. Первый богатырь», также вышедший 1 января 2025 года. В кино на фильм сходили 65,1 тыс. жителей и гостей региона, он собрал 25,4 млн руб.

На третьем месте — вышедший осенью фильм «Горыныч» с Александром Петровым. В кинотеатрах его посмотрели 48 тыс. ярославцев, фильм собрал 16,8 млн руб.

В топ-5 самых популярных фильмов года в регионе вошла комедия «Батя 2. Дед». Фильм посмотрели 44,3 тыс. зрителей в регионе, сборы — 16,7 млн руб.

Замыкает пятерку лидеров фильм «Пророк. История Александра Пушкина», вышедший 14 февраля в прокат. В кино на него сходили 37,3 тыс. ярославцев, сборы в регионе — 14,8 млн руб.

В целом по России пятерка самых популярных фильмов аналогичная, однако в топе нет «Горыныча», но есть «Иллюзия обмана 3», которая в Ярославской области заняла лишь седьмое место по итогам года.

Алла Чижова