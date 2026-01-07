Умерла актриса «Очень страшного кино» Джейн Трка

Умерла бодибилдерша и актриса комедийного хоррора «Очень страшное кино» Джейн Трка. Актриса скончалась 12 декабря 2025 года, однако информация о ее смерти от официальных лиц появилась только во вторник, передает NBC News.

Джейн Трка

Фото: Scott Gries / Getty Images Джейн Трка

Фото: Scott Gries / Getty Images

Джейн Трке было 62 года. Причина ее смерти до сих пор не установлена. Об этом NBC News сообщили в Управлении судебно-медицинской экспертизы Сан-Диего. Сын бодибилдерши утверждает, что ему ничего не известно о возможных заболеваниях матери, которые могли привести к летальному исходу.

Джейн Трка начала участвовать в соревнованиях по бодибилдингу в 1980-х. В 1997 году в возрасте 34 лет она заняла первое место на чемпионате в Калифорнии. Джейн Трка впервые появилась на экране в 2000 году. Она исполнила роль мисс Манн в комедийном хорроре «Очень страшное кино». Трка также принимала участие в клипе Telephone американских певиц Леди Гаги и Бейонсе.