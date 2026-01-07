Поезд из Петербурга в Брест совершил остановку по техническим причинам

Следующий маршрутом Санкт-Петербург — Брест поезд остановился на перегоне Стайки-Можеевка по техническим причинам. В связи с этим состав прибудет в пункт назначения с задержкой, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Пассажиры отправились из Петербурга в Брест в 18:26 6 января. В связи с вынужденной остановкой сотрудники БЖД принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.

Поезд прибудет в Брест с задержкой ориентировочно 1,5 — 2 часа. В связи с этим он ожидается в 14:00 — 14:30. В БЖД принесли извинения за причиненные неудобства.

Татьяна Титаева