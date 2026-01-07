Зарубежные СМИ: Какие гарантии для Украины готова предоставить «коалиция желающих»?

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о договоренностях по гарантиям для Киева от каждой страны: «коалиция желающих» приняла декларацию для Украины, но еще продолжается работа над черновиками. Он отметил, что общая позиция будет готова до конца января. Она, кроме прочего, должна прояснить участие в проекте Соединенных Штатов. В делегацию от США на переговорах в Париже вошли зять американского президента Джаред Кушнер и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Но свои подписи под документом они не поставили. Британский премьер Кир Стармер анонсировал введение на территорию Украины английских и французских военных. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Декларацию о гарантиях Украине подписали только члены «коалиции желающих», хотя изначально предполагалось, что под документом будет стоять и подпись представителя США, акцентирует Politico. То есть оптимистичные заявления из Парижа не развеяли сомнения в приверженности Соединенных Штатов поддерживать Киев и европейский континент в целом, делает вывод издание. В прежней версии документа указывалось, что США обязуются в случае нового нападения на Украину оказывать помощь в сборе разведданных и в материально-техническом обеспечении. Но в итоговом варианте были удалены подробности участия США в многонациональных силах на территории Украины. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф лаконично заявил, что США будут рядом с Украиной и президент не отступает от своих обещаний.

Франция, Великобритания и Украина подписали отдельную декларацию, отмечает Reuters. Это документ о военных базах по всей Украине. Как пояснил премьер-министр Кир Стармер, будут построены объекты для хранения оружия и военной техники, чтобы обеспечивать обороноспособность Украины. При этом коалиция теперь сосредоточена не на обещаниях военной помощи Киеву, как было прежде, а на юридически обязательных гарантиях безопасности, уточняет агентство. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций, говорится в заявлении лидеров.

Еuractiv пишет, что численность иностранных легионов на Украине может быть от 15 до 30 тысяч военнослужащих. Кроме Франции и Великобритании, свои силы туда направит Турция. Эти войска будут отвечать за охрану Черного моря. Страны, подписавшие Парижскую декларацию, также обязались продолжать поставки вооружений для украинской армии и оказывать финансовую помощь правительству в Киеве. В декабре европейцы решили выделить на эти цели кредит в размере 90 миллиардов евро в ближайшие два года.

После встречи в Париже Макрон, Стармер, Мелони и Туск отметили восстановлении единства между Европой и Соединенными Штатами. При этом они отмахнулись от вопросов, могут ли европейцы полагаться на обещания Трампа, особенно учитывая его новые заявления о том, что США должны взять под свой контроль Гренландию — автономную часть Дании, союзника по НАТО. Теперь, сообщает Bloomberg, члены коалиции ждут реакции Кремля. Москва должна решить, готова ли она к переговорам. Но никаких сигналов из России, примет ли она эту дипломатическую подачу, не поступало.