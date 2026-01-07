В четырех районах Самарской области ввели карантин из-за бешенства
В селах Большеглушицкого, Кинель-Черкасского, Кошкинского и Хворостянского районов действует карантин из-за вспышки бешенства. Информация об этом размещена на сайте правительства региона.
Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ
Речь идет о селах Большая Дергуновка, Новые Ключи, Нижняя Быковка и Михайло-Лебяжье. Доступ на территорию разрешен только местным жителям и сотрудникам государственной ветеринарной службы.
Карантин продлится не менее 60 дней с момента убоя последнего заболевшего или подозрительного животного либо уничтожения его трупа.