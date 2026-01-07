Весогабаритный контроль на трассах Ленобласти начали вести при помощи ИИ

Искусственный интеллект начали применять в Ленинградской области при осуществлении весогабаритного контроля на трассах региона. Модуль раскрытия номерных знаков запустили в пилотном режиме.

Как сообщили в пресс-службе администрации субъекта, попытка спрятать номер не поможет водителю избежать штрафа. Система изучает изображения автомобилей со скрытыми номерами, сравнивает их с базами данных и предлагает оператору возможные совпадения. Решение в конечном счете принимается человеком во избежание ошибок и незаконных штрафов.

При эффективности проекта эту технологию планируют ввести на всех пунктах весогабаритного контроля Ленобласти.

Татьяна Титаева