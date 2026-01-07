В поселке Теплая гора заработал один из котлов местной котельной

В поселке Теплая Гора введен в эксплуатацию котел № 2 на местной котельной. Продолжаются работы по демонтажу газовых труб и монтажу дымохода на котле № 1, а также по восстановлению стен здания. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минЖКХ Пермского края Фото: минЖКХ Пермского края

Напомним, в ночь на 5 января в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего поселок остался без тепла. Котельная обеспечивала отоплением 38 жилых домов с населением 1366 человек и 5 социально значимых объектов. Ликвидацией аварии занимаются энергетики, представители органов власти, МЧС, а также Пермской краевой службы спасения.

Вчера энергетики ввели в эксплуатацию мобильную дизельную котельную. Ее запуск позволит быстрее достичь нормативных параметров отопления в поселке. Ранее был запущен один из трех стационарных котлов местной котельной: жители и социальные объекты начали получать от нее тепло. Временная блочно-модульная котельная подключена к системе для ее выхода на штатный режим работы.

Аварийные бригады будут работать до полного завершения всех работ.