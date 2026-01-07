Движение между станциями московского метро «Новокосино» и «Новогиреево» приостановят 9 января

Движение поездов на Калининской линии столичного метро будет приостановлено между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» с 9 по 12 января включительно. Временные ограничения связаны с заменой перекрестного стрелочного съезда и проведением ремонтных работ, сообщили на сайте портала mos.ru.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на «Новокосино», «Новогиреево» и еще нескольких станциях Калининской линии. Сотрудники помогут пассажирам выбрать наиболее удобный альтернативный маршрут, говорится в сообщении mos.ru.

В период с 9 по 12 января между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» для пассажиров пустят бесплатные автобусы. Они будут следовать по Свободному проспекту, Новогиреевскому путепроводу, Вешняковской улице, а также по улице Старый Гай, Кетчерской улице и Носовихинскому шоссе. Автобусы будут разворачиваться на Городецкой улице.

В качестве альтернативного маршрута пассажиры также могут воспользоваться поездами четвертого Московского центрального диаметра. Как отмечают в mos.ru, ограничения в столичном метро введут именно в праздничные дни из-за снижения потока пассажиров в городском транспорте во время январских праздников.

Также с 9 по 12 января на участках Кетчерской улицы и Носовихинского шоссе введут ограничения на остановку и стоянку. На их территории будут дежурить экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.