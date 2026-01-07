Поезд Петербург—Брест совершил вынужденную остановку в Белоруссии

Поезд Санкт-Петербург—Брест совершил вынужденную остановку на территории Белоруссии 7 января, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Инцидент произошел на перегоне Стайки—Можеевка.

Состав № 51 отправился из Санкт-Петербурга вечером 6 января в 18:26. В пути следования возникли технические неисправности, из-за которых движение поезда было временно приостановлено. Точные причины задержки в БЖД не уточнили.

В компании отметили, что принимаются оперативные меры для организации дальнейшей перевозки пассажиров. Ожидается, что поезд прибудет на конечную станцию в Брест с опозданием примерно на 1,5–2 часа.