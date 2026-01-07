В Нижегородской области планируют увеличить штрафы за нарушение тишины

Правительство Нижегородской области подготовило поправки к региональному КоАП, которые кратно увеличат штрафы за нарушение тишины и покоя граждан. Проект документа опубликован для общественного обсуждения.

Сейчас за нарушение ст. 2.1 КоАП Нижегородской области предусмотрены штрафы от 1 до 4 тыс. руб. для должностных лиц и от 4 до 15 тыс. руб. для юрлиц. Действующие санкции в правительстве сочли неэффективными и предложили увеличить их до 5–10 тыс. руб. и 10–20 тыс. руб. соответственно. За повторное нарушение планируется штрафовать должностных лиц на 10–20 тыс. руб., юрлиц — на 20–30 тыс. руб.

Из пояснительной записки следует, что в Нижегородской области увеличилось число жалоб на нарушение тишины из-за кафе и баров в многоквартирных домах и ночных строек.

Владимир Зубарев