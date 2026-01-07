Один человек погиб при ударе ВСУ в Белгородской области

В результате детонации дрона ВСУ в селе Грузское погиб мужчина. В городе Грайворон при ударе FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Это следует из ежедневной сводки в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В Борисовском округе Белгородской области атакам трех беспилотников подверглись села Березовка и Грузское. При ударе ВСУ в селе Грузское мужчина скончался на месте от полученных ранений. В Березовке сгорело транспортное средство.

В городе Грайворон мирный житель пострадал в результате удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания помощи мужчина продолжает лечение в амбулаторном режиме. Машина повреждена. В Грайворонском округе двум обстрелам с применением четырех боеприпасов подверглись поселок Горьковский и село Дунайка. В последнем в повреждена линия электропередачи.

В ходе двух обстрелов с применением семи боеприпасов и одиннадцати ударов беспилотников ВСУ атаковали поселки Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Колотиловка и Староселье, а также хутор Савченко в Краснояружском округе. Два удара были подавлены. В результате атак в хуторе Савченко сгорела хозяйственная постройка.

В селе Никольское Белгородского округа в результате атаки БПЛА повреждено административное здание предприятия.

В Старооскольском округе в результате атаки БПЛА на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Ночью над округом также были сбиты два беспилотника.

Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа над Волоконовским округом. Информации о повреждениях не поступало. Еще четыре беспилотника сбиты и уничтожены над Щебекинским округом. Над Валуйским и Ивнянским округами без последствий уничтожено по три БПЛА.

Над Новооскольским округом система ПВО сбила два беспилотника. Яковлевский округ подвергся атакам двух БПЛА, один из них сбит. Над Красногвардейским округом сбит один беспилотник. Информации о повреждениях также не поступало.