В России в 2025 году установлен новый рекорд по вылову минтая

Российские рыбаки в 2025 году обновили рекорд по добыче минтая: объем вылова превысил 2,1 млн тонн, сообщило Росрыболовство.

«Это лучший результат за последние более чем 25 лет», — отмечается в публикации ведомства.

По итогам 2024 года было добыто 1,99 млн тонн минтая. Этот показатель оказался на 2% выше уровня 2023 года. Россия занимает лидирующие позиции в мире по вылову минтая, на который приходится более 40% общего объема национальной добычи.