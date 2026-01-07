Смольный в 2026 году потратит почти 4 млрд рублей на поддержку детского отдыха

В бюджете Санкт-Петербурга выделили 3,9 млрд рублей на полную или частичную оплату отдыха детей и молодежи в 2026 году. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

В Северной столице оказывают дополнительную меру соцподдержки в организации отдыха детей и молодежи, напомнили в пресс-службе городского правительства. Смольный ежегодно определяет квоты предоставления путевок и их стоимость для каждой категории лиц.

В 2025 году на эти цели выделили 3,7 млрд рублей. По сравнению с 2024-м сумма выросла на 400 млн рублей.

Татьяна Титаева