Виртуальная реальность приближается к потребителю

Рынок устройств виртуальной и дополненной реальности может вырасти почти вдвое за ближайший год. Это прогноз международного агентства IDC. В 2025-м было продано более 14 млн таких гаджетов. Как отмечают аналитики компании, основным драйвером роста стали умные очки. Например, такие как Ray-Ban от корпорации Meta (признана экстремистской в России и запрещена). Продажи таких устройств за год выросли почти в 3,5 раза благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас большую часть рынка заняли четыре технологические компании, рассказал “Ъ FM” основатель VR Concept, руководитель направления «Нейронет» Центра компетенций Национальной технологической инициативы Денис Захаркин: «Дополненная реальность с точки зрения терминологии вообще уходит. Она остается на смартфонах, но отдельные устройства, по сути, пропадают. При этом виртуальная и дополненная реальности сливаются в одном устройстве. И многие компании, например, Apple, которая была первой, Oculus, Live показали, что VR — это устройство, которое позволяет видеть окружающий мир с камеры и использовать в режиме дополненной или смешанной реальности.

Сейчас практически на всех шлемах можно включить прозрачный режим, и это тренд 2025 года. Но при этом появился и тренд на очки, которые все-таки не являются полноценной дополненной реальностью, потому что у них нет экрана. У них есть камера, голосовой помощник. Тут и Google вышла на рынок, и китайцы выпустили несколько своих устройств. Возможно, что в этих очках в ближайшее время появятся экраны, и тогда заново появится тренд на дополненную реальность.

Какие компании самые успешные на этом рынке? Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) является все более доминирующим игроком. Они сейчас взяли свою долю, она составляет порядка 70%. Дальше, как ни странно, идет компания Valve, которая производитель Steam. Она популярна именно в США. У них есть шлем, выпущенный пять лет назад, а в 2025-м анонсировали новый. Дальше идут Vive и Pico.

При этом роста, на который рассчитывают компании, нет. Apple продала много шлемов, но не столько, сколько хотелось. Были планы на миллионы, а продали несколько сотен тысяч. То же самое и у других игроков. И нельзя сказать, что что-то кардинально меняется. Но рынок потихоньку растет, регулярно появляются анонсы новых устройств».

Согласно прогнозам Mordor intelligence, в среднем за год рынок технологий смешанной реальности будет расти на 30%. На данный момент основную часть спроса обеспечивает корпоративный сектор, а не потребительский. Такие инструменты часто используются в обучении, производстве и здравоохранение. В России такая тенденция тоже заметна, комментирует директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково» Алексей Каленчук: «В России VR представлен двумя направлениями — корпоративное и потребительское. Корпоративный в официальном сегменте занимает большую часть, по разным оценкам, до 80%. Речь идет и про закупку устройств, и про контент для них. Можно сказать, что рынок виртуальной реальности в России зафиксировался в своей небольшой нише.

Можно сказать, что в России отечественных устройств для потребительского сегмента нет совсем, но при этом есть достаточно сильные разработчики, создающие образовательные сценарии, например различного рода приложения для обучения сотрудников. У нас неплохой инструментальный уровень. По сути, это конструкторы для миров и сценариев виртуальной реальности. У нас есть собственные компоненты технологий, например, системы позиционирования, модули.

Какие шлемы самые популярные в потребительском сегменте? От Meta (признана экстремистской и запрещена в России), например, Quest 3, или его более дешевая версия — Quest 3S, или прошлое поколение — Quest 2. Эти устройства стоят от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. В скором времени выйдет Steam Frame от компании Valve — это VR-устройство с игровой направленностью, которое, возможно, позволит рынку активнее подрасти».

Если говорить о массовом спросе, то в быту VR и AR-устройства все еще используются нечасто, отмечает президент ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова. Но потенциал для роста рынка в России все же есть, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Технологии виртуальной и дополненной реальности уже сейчас близки к потребителю. Он может купить шлем за 20-40 тыс. руб., это намного дешевле, чем телефон или какая-нибудь часть приставки. Вопрос в контенте, в том, что его не так много для того, чтобы "зависать" в виртуальной реальности постоянно — это если про игровой формат.

В потребительском сегменте достаточно сильно развивается формат коммуникации в виртуальной реальности. Это, по сути, следующий этап социальных сетей, который постепенно выходит на подростковую аудиторию в повседневном формате. Но и в работе данные технологии используются для проведения совещаний или обычных коммуникаций. Поэтому тут нельзя сказать о том, что, например, виртуальная реальность далека от пользователей, просто их пока мало.

С дополненной реальностью сложнее. Через смартфон технологии применяются, например, в музеях, где оживают картины, либо появляются какие-то дополнительные элементы. Или вы можете использовать очки с графикой, которая будет отображаться. И следующий этап — смешанная реальность, когда 3D-модель дополняет окружающую реальность, и вы можете с ней взаимодействовать. Этот этап пока достаточно дорогой для обычного потребителя и используется по большей части для бизнеса. Тут я бы не смотрела на VR как на далекую перспективу, это уже реальность. И постепенно уже на десятки, сотни тысяч людей, даже на территории России, VR используется в домашних условиях».

Сейчас основные потребители технологий виртуальной и дополненной реальности это жители Северной Америки. На них проходится более четверти от общего числа гаджетов.

Астон О'Салливан