В Перми изменят движение общественного транспорта из-за ремонта путепровода

С 8 января 2026 года до 1 ноября 2027 года в Перми будет полностью закрыто движение на участке от ул. Плеханова до шоссе Космонавтов, 108. Ограничения вызваны реконструкцией путепровода, который планируется полностью разобрать, чтобы изменить схему пролетного строения и увеличить подмостовой габарит. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс Прикамья Фото: Минтранс Прикамья

Из-за вводимых ограничений изменится путь следования автобусных маршрутов №19 и №55 — их перенаправят в объезд по ул. Карпинского и Стахановской со всеми остановками по пути следования. При этом автобусы маршрута №19 будут совершать заезд на остановку «Улица Блюхера», следуя в обе стороны. Место посадки пассажиров не изменится. Для поездки в центр города пассажирам необходимо выбирать остановку на нечетной стороне шоссе Космонавтов, а из центра – на четной стороне. Остановочный пункт «Манеж «Спартак» на этот период не будет обслуживаться. Вместо него пассажиры смогут воспользоваться соседними остановками: «Печатная фабрика «Гознак» и «Улица Блюхера».

Скорректированы будут и пригородные маршруты. Так, маршрут №529/1 «Краснокамск – Пермь (ч/з Верхние Муллы)» будет укорочен до остановки «Улица 9 Мая».

Маршруты №104, №106 и №108 от остановки «Печатная фабрика Гознак» в сторону автовокзала Перми будут следовать по ул. Стахановской, Карпинского, Столбовой, шоссе Космонавтов и далее по маршрутам. А от автовокзала – по шоссе Космонавтов, ул. Столбовая, Карпинского, и Стахановская с выходом на шоссе Космонавтов в районе фабрики «Гознак» и далее по маршрутам. Для удобства пассажиров вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо» и «Улица Стахановская». Маршрут №120 будет следовать в обе стороны по ул. Мира, Стахановская, Карпинского и Столбовая. Остановка «Улица Советской Армии» будет выполняться на остановочных пунктах, расположенных по ул. Мира. Для удобства пассажиров вводятся остановочные пункты «Пермь Экспо», «Улица Блюхера», «Улица Стахановская», «Улица Чайковского».

Маршруты №109, №169, №403, №339, №431, №461 в сторону автовокзала Перми от остановки «Печатная фабрика Гознак» будут следовать по ул. Малкова, Фридриха Энгельса, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина. В обратном направлении – по ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Локомотивная, Фридриха Энгельса и Малкова.

Межмуниципальные автобусные маршруты №689, №648, №767, №793, №822 будут следовать в сторону автовокзала Перми от остановки «Верхние Муллы» по ул. Оверятская, Встречная, Куфонина, Строителей, Локомотивная, Луначарского, Борчанинова, Пушкина. В обратном направлении – по ул. Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Ленина, 2-я Шоссейная, Строителей, Куфонина, Встречная, Оверятская. Остановки «Улица Леонова» и «Печатная фабрика Гознак» на маршрутах №767, №793, №689 обслуживаться не будут. В направлении автовокзала Перми остановка на данных маршрутах будет осуществляться на остановочных пунктах «Красный Октябрь» и «Улица Хохрякова».

Для движения автотранспорта будут открыты обновленные участки ул. Крисанова и Карпинского. Также для автомобилистов откроется путепровод над ул. Локомотивной и участок ул. Строителей от ул. Малкова до шоссе Космонавтов. Они должны будут принять на себя часть транспортного потока, двигающегося в объезд закрытого участка. С путепровода при этом не будет съезда на улицу Локомотивную, если двигаться от шоссе Космонавтов. Ул. Строителей (улица Рабочая) откроется в техническом режиме. На дороге также обустроено несколько примыканий – к ул. Малкова, Вавилова, Рабочей, а также к развязке в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворота на «Морион». Они все будут доступны для автомобилистов с момента открытия движения 8 января.