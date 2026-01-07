В Красноармейском районе два подростка скончались в ДТП

На автодороге в Красноармейском районе Челябинской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли две девочки 13 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером 6 января на 12 километре автодороги Вахрушево – Долгодеревенское. По предварительным данным, водитель Suzuki на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила автомобилю Scania с полуприцепом, который приближался слева. Из-за этого транспортные средства столкнулись.

Погибшие подростки были пассажирами легкового автомобиля. После столкновения они выпали из машины. Водитель Suzuki и еще один 43-летний пассажир госпитализированы с травмами. Никто из них не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).