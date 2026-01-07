В Серове оштрафовали водителя, который неправильно вез ребенка в ледовый городок

В Серове (Свердловская область) инспекторы ГИБДД остановили водителя, который вез детей в ледовый городок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он нарушил правила перевозки детей.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инспекторы остановили автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был 37-летний мужчина. Он пояснил, что везет детей в ледовый городок. На заднем сидении были дети трех, пяти и восьми лет.

Пятилетний ребенок сидел посередине без специального кресла, был пристегнут только обычным ремнем безопасности. Водитель пояснил, что кресло оставил в автомобиле родственника. Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

При этом выяснилось, что водитель не оплатил вовремя еще 12 штрафов, за что его тоже привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов за это составит 12 тыс. руб.

Анна Капустина