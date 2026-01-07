Праздничное богослужение прошло в Михаило-Архангельском соборе на Рождество

7 января в Михаило-Архангельском кафедральном соборе состоялось торжественное богослужение в честь Рождества Христова, которое возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в мероприятии также приняли участие руководитель администрации Александр Журавлев и министр национальной политики региона Эдуард Петров.

Во время литургии было прочитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После службы митрополит Викторин поздравил верующих с праздником.

Глава республики Александр Бречалов обратился к жителям Удмуртии в социальных сетях. «Со светлым праздником Рождества Христова всех православных жителей нашей республики! Каждой семье — любви, понимания и внимания друг к другу. Веры, надежды, мира и добра. Берегите себя и своих близких»,— сказал он.

Анастасия Лопатина