В Шале сотрудники ГАИ спасли пожилых людей из пожара

В поселке Шаля (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции спасли из пожара пожилую пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники шалинского отделения вечером патрулировали поселок и заметили густой дым. Они подъехали к дому и обнаружили, что у него загорелась пристройка, а огонь начал переходить на крышу.

Автоинспекторы позвонили пожарным, а потом начали спасать из дома людей — стучать в окна, чтобы привлечь их внимание. Пожилые хозяева дома проснулись от стука и открыли окно, после этого сотрудники Госавтоинспекции помогли им выбраться через проем.

66-летнего мужчину и 69-летнюю женщину увели на безопасное расстояние от дома. На место приехали пожарные, которые локализовали возгорание и потом потушили пожар.

Анна Капустина