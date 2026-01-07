В Шале сотрудники ГАИ спасли пожилых людей из пожара
В поселке Шаля (Свердловская область) сотрудники Госавтоинспекции спасли из пожара пожилую пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники шалинского отделения вечером патрулировали поселок и заметили густой дым. Они подъехали к дому и обнаружили, что у него загорелась пристройка, а огонь начал переходить на крышу.
Автоинспекторы позвонили пожарным, а потом начали спасать из дома людей — стучать в окна, чтобы привлечь их внимание. Пожилые хозяева дома проснулись от стука и открыли окно, после этого сотрудники Госавтоинспекции помогли им выбраться через проем.
66-летнего мужчину и 69-летнюю женщину увели на безопасное расстояние от дома. На место приехали пожарные, которые локализовали возгорание и потом потушили пожар.