В Татарстане на ремонт медучреждений направят 229,4 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт 72 учреждений здравоохранения в разных районах республики выделили 229,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Самую крупную сумму —39,5 млн руб.— направят на капитальный ремонт здания пункта раздачи детского молочного питания Алексеевской центральной районной больницы. Объект расположен в поселке городского типа Алексеевское на улице Куйбышева. В рамках работ предусмотрены обновление помещений, а также закупка мебели, оборудования и инвентаря.

Завершить ремонт планируют до 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета.

Анна Кайдалова