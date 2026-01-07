Стартовала зимняя переправа Самара — Рождествено

Зимний этап работы речной переправы, связывающей Самару и село Рождествено, стартовал вчера, 6 января. Информация об этом размещена на сайте областного минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В первый день суда на воздушной подушке (СВП) выполнили 66 рейсов в Рождествено и обратно в Самару. Ими воспользовались 703 пассажира.

Рейсы выполняются строго в светлое время суток по расписанию. Последний рейс из села Рождествено отправляется 16:00 (MSK+1).

Как подчеркнул врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов, безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом, при резком изменении ледовой обстановки движение СВП может быть приостановлено.

Сабрина Самедова