Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие люксовые аксессуары для уютных новогодних праздников предлагают модные дома.

Фото: loropiana Фото: loropiana

Зима в идеальной картинке выглядит так: камин, снег за окном, бокал или чашка чая в руках. И в этой картинке обязательно присутствует плед. Давайте посмотрим несколько люксовых вариантов. Самый классический вариант — Loro Piana. Пледы без логотипов, без графики, без заметного обозначения бренда. Визуально невозможно понять, от какого они дома — та самая модная сейчас тихая роскошь. Цены подобающие: от $4-5 тыс. до $10-$12 тыс. в зависимости от модели и размера.

Herms уже делает пледы, в которых бренд считывается легко: по лошадям, по сюжетам, по характерной графике и букве H. Цены на пледы — в диапазоне от $3,5 тыс. до $8 тыс. Есть кашемир и для логоманов, и даже для тех, кто считает, что логотип не должен увидеть только слепой. Это Gucci и Louis Vuitton. У Gucci пледы с двойными G, с крупными надписями Gucci, максимально читаемые визуально. Их стоимость, как правило, от $2 тыс. до $3,5 тыс. Louis Vuitton — пледы с такой же крупной монограммой LV и большими надписями Louis Vuitton. Цены — в диапазоне от $3 тыс. до $6 тыс.

Анна Минакова