Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский продолжает рассказывать, какие машины появятся в России в ближайшее время.

В наступившем году на российском автомобильном рынке анонсировано 45 новинок. Не факт, что они все до нас доедут, но у каждой компании есть помесячный план, и кое-что из него, вероятно, сбудется. Итак, на январь и февраль премьер традиционно не планируется, потому что граждане приходят в себя после новогодних каникул, горных лыж, Хургады и прочего, на что хватает средств. В марте-апреле в салонах обещают появиться два кроссовера марки GAC. Модель поменьше с индексом S7 и побольше — с индексом S9.

В Китае эти автомобили стоят в районе 2,5 млн руб., если на наши деньги, но это нам ни о чем не говорит, потому что опыт показывает, что у нас цена может вдвое превышать цену в Поднебесной. Периодически дистрибутор GAC сообщает о намерении организовать российскую сборку, без которой в массовом сегменте трудно рассчитывать на успех. Однако никакой официальной информации на этот счет пока нет.

Зато цену на другую новинку, обещанную в марте, можно более-менее прогнозировать уже сейчас. Автомобиль российской сборки Tenet T9 — это аналог Tiggo 9, а цена на флагман марки Chery сегодня составляет порядка 4 млн руб. В начале лета в российских шоу-румах должны появиться еще два внедорожника от брендов, принадлежащих концерну Chery. Это Omoda C5 уже второго поколения и Geely J6. Кроссовер Omoda текущего поколения продается у нас весьма успешно. В 2025 году выбор на этой модели остановили более 20 тыс. покупателей. Что касается Geely, то автомобиль станет третьей и младшей моделью в линейке вслед за J7 и J8.

Наконец, еще один, скажем так, родственный Chery бренд Soueast анонсировал продажи модели S06 еще на конец 2025 года. Но, скорее всего, этим планам суждено осуществиться ближе к лету. Новинка — это компактный кроссовер, по сути дела, близнец модели G-Tour Dashing, которая в прошлом году разошлась тиражом порядка 16 тыс. единиц, треть из которых была произведена на калининградском предприятии «Автотор». Про другую автоторовскую продукцию, а также про новинки второй половины года я вам расскажу в следующей программе.

Дмитрий Гронский