Высота снежного покрова в Петербурге обновила рекорд этой зимы

В Санкт-Петербурге высота снежного покрова достигла 18 см. С начала календарной зимы это самое высокое значение, уточнил в личном Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

При этом в Ленинградской области намело больше. Самые высокие сугробы утром 7 января были в Сосново, высота снежного покрова дошла до 35 см.

Город на Неве 7 января будет под влиянием передней части североатлантического циклона, приближающегося к западным берегам Скандинавии. В связи с этим в Петербурге ожидается облачная погода, выпадет снег, а температурные показатели будут на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений.

Татьяна Титаева