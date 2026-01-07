Председателя Южного переходного совета Йемена обвинили в госизмене

Председателя Южного переходного совета (ЮПС) Йемена Айдаруса аз-Зубайди исключили из совета. Решение вынес президентский руководящий совет Йемена во главе с Ришадом Мухаммедом аль-Алими. Айдаруса аз-Зубайди также обвиняют в государственной измене, его дело уже передано Генеральному прокурору страны.

Как сообщили в пресс-службе президентского совета Йемена, аз-Зубайди использовал южные провинции страны для совершения правонарушений против ее граждан. По данным ведомства, председатель ЮПС нанес ущерб политическому и экономическому положению Йемена, пишет ТАСС.

Айдаруса аз-Зубайди обвиняют в препятствовании усилиям государства по противодействию мятежу и перевороту. Председатель ЮПС, говорится в пресс-релизе, «посягнул» на Конституцию и конституционные органы власти Йемена. Как утверждает президентский совет, аз-Зубайди «разжигал внутреннюю рознь» в стране.

По данным AFP, Саудовская Аравия нанесла не менее 15 ударов по силам Южного переходного совета с целью дезорганизации сил сепаратистов и срыва попытки аз-Зубайди «обострить конфликт». В результате ударов погибли не менее четырех человек.

В Эр-Рияде запланирован форум для урегулирования конфликта на юге Йемена, проведение которого 3 января предложил Ришад Мухаммед аль-Алими. Как ранее писало агентство Reuters, Айдарус аз-Зубайди не явился на рейс в Эр-Рияд. После сообщений об исчезновении аз-Зубайди ЮПС подтвердили его присутствие в Адене, а также осудили военные действия Саудовской Аравии из-за которых погибли «мирные жители, женщины и дети».

В начале декабря 2025 года сепаратистская организация ЮПС, которая контролирует большую часть южных районов Йемена при поддержке ОАЭ с 2019 года, заявила о взятии восьми провинций. 2 января текущего года губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши объявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, находящихся под контролем ЮПС.

Сепаратисты, в свою очередь, сообщили о начале переходного периода для провозглашения независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене в границах Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала с 1967 года по 1990 год. Вечером 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.