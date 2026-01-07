В Свердловской области начались «Рождественские старты»

В Свердловской области в СК «Луч» начался турнир «Рождественские старты». Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, в соревнованиях участвуют около 200 спортсменов из 35 регионов России и других стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

«На Среднем Урале любят лёгкую атлетику, ей занимаются около 60 тысяч человек. И очень приятно, что число номинантов в сборные команды России по лёгкой атлетике также растёт каждый год – сегодня у нас 53 спортсмена входят в состав сборной по различным категориям»,— сказал министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт.

В программе соревнований — бег на 60, 300, 600, 1000 метров, бег с барьерами, бег на 1 милю и прыжок в высоту. «Рождественские старты» проводятся в 35-й раз.

Анна Капустина